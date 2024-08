Sharon Verzeni si stringe il cerchio sul misterioso uomo in bicicletta | in fuga come un razzo mentre la barista veniva uccisa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024), il suo assassino e lo sconosciuto in biciletta: sarebbero tre le ombre sulla scena del delitto avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola quando, dopo le quattro coltellate sferrate da unkiller (3 alla schiena e una al petto) la33enne colpita a morte ha barcollato. E trascinatasi per qualche metro, è caduta esanime sull’asfalto. L’ultimo tassello che gli investigatori al lavoro sull’intricato giallo che ha segnato questa lunga estate calda dominata dalla cronaca hanno fissato, allora, riguarda proprio il fantomaticoin bici. Una figura (sfocata e sgranata) ripresa dalle telecamere nella notte del delitto, sulla cui identità sarebbero al vaglio delle ipotesi, anche se sembra sempre più certo che non possa essere lui l’assassino, ma un testimone che potrebbe rivelarsi fondamentale.