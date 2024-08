Scuola d’infanzia rimessa a nuovo Tetto rifatto entro metà settembre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ladell’infanzia di Piuro sarà ancor più efficiente. Non stiamo parlando dal punto di vista dei programmi educativi, a quelli ci pensano con successo gli operatori scolastici che vi lavorano e che stanno trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza prima del via dell’anno scolastico, ma dal punto di vista dell’efficientamento energetico, obiettivo ormai irrinunciabile e doveroso per qualsiasi amministrazione sulle strutture pubbliche presenti nel territorio. A Piuro, in Valchiavenna, alcuni giorni fa sono incominciati i lavori per la sistemazione deldella struttura che ospita l’asilo. Lavori che sono incominciati alcuni anni fa e che, una volta ultimati, consegneranno alla comunità del paesino valchiavennasco una struttura moderna, in grado di poter soddisfare tutti gli standard di efficienza richiesti dalle nuove normative.