Roma | ripresi gli allenamenti a Trigoria prima seduta per Abdulhamid

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Archiviato il giorno di riposo concesso da Daniele De Rossi, laha ripreso la sua marcia di avvicinamento al prossimo match di campionato contro la Juventus, in programma domenica 1 settembre all’Allianz Stadium di Torino. Visti i risultati delle prime due uscite i giallorossi probabilmente non partono con i favori del pronostico, ma una vittoria potrebbe dare nuovo slancio ad una stagione iniziata nel peggiore dei modi. Aha messo piede in campo anche l’ultimo acquisto capitolino, Saud. Il terzino, arrivato martedì adall’Al-Hilal, ha avuto modo di svolgere il suo primo allenamento, iniziando a lavorare sia con i compagni che l’allenatore. Presenti allaanche Paulo Dybala e Tammy Abraham, il cui futuro sarà lontano dalla Capitale. Ancora assente l’infortunato Le Fée.gliperSportFace.