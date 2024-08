Raffica di furti al bar I titolari si appostano in via Indipendenza e fanno arrestare il ladro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Quattro– di cui due a un paio d’ore di distanza tra loro – in cinque giorni. Finché, esasperati, il figlio del titolare, un dipendente del bar nel mirino e un amico hanno deciso di fare ’la posta’ ai ladri. E lunedì sera sono riusciti a bloccarli, anche con l’aiuto del tassista Hendrik Atti (nel 2019 premiato dal Comune per avere salvato da un’aggressione un operatore ecologico), permettendo ai carabinieri diuno dei due, un romano di 37 anni. Racconta i fatti il titolare del locale, il bar Cuore di via21c, Aldo De Cicco. Il quale si rammarica: "Sono 28 anni che gestisco questo bar e non mi era mai capitato un furto. E adesso, in pochi giorni, questo". Tutto comincia la notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto.