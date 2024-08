Prima Categoria Borghetto arriva il difensore Nicolò Brega

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il classe 2000, scuola Biagio Nazzaro Chiaravalle, viene dalle esperienze in Eccellenza con Porto Sant’Elpidio e Jesinadi MONTE SAN VITO, 28 agosto 2024 – Ilè un nuovo giocatore del. Il classe 2000 ex Jesina si aggrega al gruppo di mister Cristiano Luchetta per il campionato di. Nato il 12 novembre 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Biagio Nazzaro, con cui ha debuttato in Eccellenza nella stagione 2017-2018, per poi segnare anche una rete nell’annata seguente. Nel 2022-2023 è passato al Porto Sant’Elpidio, sempre nel massimo campionato regionale, mentre nella passata stagione ha giocato nella Jesina. Per lavolta, dunque,ha deciso di accasarsi in, scalando di ben due categorie.