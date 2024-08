Paralimpiadi 2024 al via | Rai 2 è di nuovo rete olimpica da mattina a sera

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Rai 2 torna ad essere, a poco più di due settimane dalla conclusione dei Giochi di Parigi. Per undici giorni, dalla cerimonia d’apertura di oggi a domenica 8 settembre, il secondo canale Rai trasmetterà le, con una programmazione quotidiana che prevede circa 14 ore di diretta al giorno, a cui si aggiungeranno quelle di Rai Sport.in diretta sulla Rai: la programmazione Anche per i Giochi Paralimpici, Rai 2 sarà interamente votata alla diretta con Parigi, tra rubriche, approfondimenti e gare, con interruzioni soltanto per lasciare spazio alle due edizioni principali del TG2. In questi casi, il racconto proseguirà su Rai Sport. Cerimonia d’apertura in diretta alle 19.