Palladino scuote la Fiorentina Vogliamo passare il turno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – “Noi siamo venuti perile vincere la partita. Sappiamo che affrontiamo una squadra che proverà in tutti i modi a metterci in difficoltà e che per loro è una partita storica, il passaggio delsarebbe qualcosa di unico, ma lo è anche per noi. Ci siamo preparati bene a questa gara e domani voglio vedere una squadra che scende in campo con un atteggiamento feroce ed una aggressività importante, voglio vedere che chi giocherà lo faccia con tanta personalità perchèile giocare in Conference”. Così il tecnico viola Raffaelealla vigilia della gara di ritorno dei play-off di Conference League fra Puskas Akademia e. All’andata finì 3-3.