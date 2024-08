Oggi i funerali del piccolo Davide | ad Acquasanta lutto cittadino per il bimbo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ascoli, 28 agosto 2024 –si ferma. Un paese in rispettoso silenzio, quello che questa mattina parteciperà al funerale diMarcozzi, ildi quattro anni rimasto schiacciato da un contenitore pieno di ferro nel garage del casolare di famiglia. La tragedia è avvenuta sabato scorso, mentre ieri si è svolta l’autopsia sul corpo del. Al termine degli esami, la procura di Ascoli ha dato il nulla osta per la restituzione della salma e, come detto, verranno celebrati ialle 10 nella chiesa di San Giovanni Battista. Tutta la comunità si stringerà attorno ai famigliari di, distrutti dal dolore, e per la giornata odierna il sindaco Sante Stangoni ha proclamato il. Il Comune, nella fattispecie, chiede di rispettare alcune indicazioni.