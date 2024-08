NXT | la divisione femminile si fa sempre più tetra ecco Rosemary dalla TNA

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 agosto 2024)TNA ha fatto il suo debutto a NXT, La demon assassin è apparsa nella puntata di stanotte per affrontare Kelani Jordan. Nel quale Kelani si è dichiarata pronta ad affrontare qualunque avversario scelto da Wendy Choo, che si è rivelato essere appunto l’ex Knockout Champion della TNA. Wendy Choo has called uponto face Kelani Jordan! #WWENXT pic.twitter.com/HNvdphg44g— WWE (@WWE) August 28, 2024 Debutto però che non ha dato i risultati sperati visto che ad emergere è stata la campionessa nord americana di NXT Kelani Jordan. Wendy Choo alle spalle Dopo il match, la grafica della Choo è apparsa sullo schermo, distraendo Kelani e permettendo alla Choo di prenderla alle spalle e colpirla con una Sleeper Hold mettendola KO.