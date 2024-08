Never Let Go | un nuovo trailer dall’horror con Halle Berry

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lionsgate ha condiviso in rete uninquietantedaLet Go, l’horror con protagonista la premio Oscar. Il film sarà distribuito nelle sale americane a partire dal prossimo 20 settembre 2024, e questooffre agli appassionati unbrivido sulla schiena, pur tenendo ancora avvolta nel mistero la natura del male che affligge la madre con i suoi due figli gemelli.Let Go è stato diretto da Alexandre Aja (Alta tensione, Le colline hanno gli occhi, Piranha 3D, Crawl), mentre Kevin Coughlin e Ryan Grassby hanno firmato la sceneggiatura. Con, il cast conta anche i volti giovanissimi di Percy Daggs IV (The Last Days of Ptolemy Grey) e Anthony B. Jenkins (Florida Man). Completano il cast, inoltre, Christin Park, Matthew Kevin Anderson, Stephanie Lavigne, Mila Morgan e Cadence Compton.