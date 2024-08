Neonato abbandonato a Parma ritrovata la madre

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lo scorso 10 agosto all’interno di un sacchetto fu ritrovato il corpicino di unmorto in una villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di. I proprietari della villetta scoprirono con orrore il corpo ormai senza vita dele diedero subito l’allarme, ma per il piccolo ormai non c’era più niente da fare. Individuato la mamma delGli inquirenti hanno dunque avviato una serie di esami del Dna su diversi abitanti della zona e, in base alle ricerche, la mamma sarebbe una ragazza originaria della zona che avrebbe nascosto la sua gravidanza e che avrebbe partorito poco prima delle vacanze con la famiglia, come rivelato dalla Gazzetta di. La raccapricciante scoperta fu fatta a suo tempo dal proprietario di casa, che ancora non si dà pace: “Quel bambino poteva essere salvato, perché non ci hanno bussato? Bastava rivolgersi a noi”.