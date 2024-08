Napoli l’arrivo di McTominay slitta a domani Di Marzio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Scottsarà, con ogni probabilità, un nuovo calciatore del. Lo scozzese del Manchester United andrà a rinforzare il centrocampo. E’ uno dei calciatori che voleva Antonio Conte, e anche lui è sembrato entusiasta di questa nuova esperienza in Italia; sarà la prima volta, infatti, che lascerà la maglia dei Reds.diDoveva essere in Italia già oggi, mercoledì 28 agosto, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di, il suo arrivo slitterà di un giorno: Per rinforzarsi a centrocampo ilha messo le mani su Scott, centrale classe 1996 di proprietà del Manchester United.del giocatore tarderà di un giorno. I club stanno infatti ancora sistemando i documenti, quindi è molto probabile che lo scozzese arrivi direttamentee non più stasera.