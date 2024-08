Montervino | Questi nuovi calciatori potrebbero portare una ventata di novità

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Francesco, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Zero. Nel corso di Napoli Magazine Live ha parlato del mercato in generale e di quello del Napoli in particolare. Ha poi cercato di analizzare la prossima sfida contro il Parma al Maradona. Di seguito quanto affermato dall’ex capitano del Napoli.: “E’ inconcepibile che il campionato inizi con il mercato ancora aperto“ Così: “E’ inconcepibile che il campionato inizi con il mercato ancora aperto. Chiesa è il calciatore italiano più forte, ma il fatto che lo prenda il Liverpool fa capire che Serie A ha ancora il suo appeal. L’arrivo di Lukaku, Neres, McTominay e Gilmourpermettere al Napoli di essere tra le prime quattro del campionato, con Inter e Juventus che reputo superiori a tutti.