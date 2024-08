Monica Bellucci e Tim Burton innamoratissimi a Venezia | il red carpet mano nella mano

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Erano i più attesi di questa ottantunesima edizione della Mostra del Cinema di. Sono la coppia che non ti aspetti, ma che alla fine convince tutti. Il “brutto” impegnato e la bellissima irraggiungibile. Lo strano del gruppo che conquista la reginetta del ballo. E come sono belli, affiatati, sintonizzati, divertenti e divertiti.e Timhanno conquistato il reddel Lido, e anche noi.diva innamorata “Un incontro di anime a 60 anni” così– che di anni però ne ha 59, giusto per esser precisi – ha descritto la relazione con Tim. Una storia d’amore che sembra non aver nulla a che vedere con le precedenti. Niente drammi, gelosie, passioni violente. Accanto al maestro del cinema dark,è raggiante, di quella bellezza che solo la serenità e nessun antirughe è in grado di dare.