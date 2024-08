LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | grande attesa per Elisa Valensin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.47: La prima gara in pista sono le batterie dei 400 ostacoli donne. Michelle Smith, che due anni fa ha ottenuto un quinto posto nei 400m ostacoli aiU20 e ha mancato il podio per un solo posto ai Giochi Panamericani 2023, è tra le favorite per il titolo mondiale. Quest’anno, l’atleta delle Isole Vergini americane ha stabilito un nuovo record nazionale con un tempo di 55.96, diventando così la più veloce nella specialità a Lima e mirando a diventare la prima campionessa mondiale U20 del suo paese. Un’altra forte concorrente è la francese Meta Tumba, che ha abbassato il suo record personale a 56.23 quest’anno, posizionandosi come una seria minaccia per Smith.