Juventus Kalulu si presenta | Scudetto? Solo stando uniti si può vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Torino, 28 agosto 2024 – Mentre Teun Koopmeiners veniva accolto da una folla di tifosi bianconeri al J-Medical, dove oggi ha sostenuto le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo lega al suo nuovo club, a casa Juve venivato Pierre, nuovo rinforzo per la difesa bianconera, arrivato dal Milan con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (la cifra complessiva dell’affare può lievitare fino a 17 milioni di euro). Il difensore francese classe 2000, che ha già fatto il suo debutto nella vittoria ottenuta dalla Juve per 3-0 contro l’Hellas Verona, non ha nascosto la sua piena soddisfazione per l’approdo in bianconero: “Le mie prime sensazioni qui sono decisamente positive. Ho trovato un bellissimo gruppo che mi ha subito accolto molto bene” ha esordito l’ex Milan.