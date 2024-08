Juve Vlahovic non va in Nazionale con la Serbia | ancora non è chiaro se sarà a disposizione di Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dusanrinuncia alla convocazione della sua, per i due match in programma a inizio settembre, quando scatterà la prima sosta per le Nazionali. Ma non èse in questo periodo l’attaccante dellantuscomunque adi. Dopo il grande inizio di stagione, con i bianconeri prima in Serie A a punteggio pieno egià autore di due reti, il serbo ha stupito con il suo annuncio pubblicato su Instagram: “Oggi ho informato lo staff che per motivi familiari non potrò rispondere alla chiamata del Selezionatore per i prossimi impegni dellacontro Spagna e Danimarca“. I due match sono in programma il 5 e l’8 settembre. Dopo il prossimo impegno dellain campionato contro la Roma e prima dell’inizio vero e proprio della stagione, con il via anche alla nuova Champions League.