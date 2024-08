Il genere fa la differenza? Il ruolo delle giornaliste in Italia

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Per anni lesono state definite figure ciniche, capaci solo di fare giornalismo di moda, gusto e costume, lontane da argomenti politici e sociali. È questo il pregiudizio con il quale il mondo femminile ha dovuto fare i conti per tanto tempo e ancora oggi ne risente, in quanto la possibilità di avanzamento nella carriera sono ancora poche. Milly Buonanno lo conferma nel suo libro Visibilità senza potere. Le sorti progressiste ma non magnifichedonnein, in cui riporta che le donne sono presenti in ogni ambito giornalistico ma le percentuali che le mostrano neldi direttore e vicedirettore sono ancora molto basse.