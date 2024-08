Gli under sgomitano | almeno tre in campo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Anche nell’Ancona glinel prossimo campionato giocheranno un ruolo essenziale. Da quest’anno in serie D è obbligatorio schierarnetre per tutto l’arco dei 90’: un giocatore nato nel 2006 (o anni seguenti), uno nel 2005 (o seguenti) e uno nel 2004 (o seguenti). La rosa a disposizione di Massimo Gadda al momento conta 24 giocatori, dei quali undici sono over e tredici. Tra questi tredici, appunto, ogni partita Gadda deve sceglierne tre da inserire nell’undici iniziale e altri da far subentrare secondo necessità. Unè il portiere, Matteo Bianchi, classe 2005 in prestito dall’Atalanta, che ha già mostrato buone cose anche nella partita di Recanati. L’alternativa dovrebbe essere un altro 2005, quel Klaidas Laukzemis dell’Imolese che potrebbe arrivare ad Ancona oggi o domani a giocarsi il posto con Bianchi. Sarebbe il quattordicesimo