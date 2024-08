Daredevil | Born Again trapela sui social il primo trailer in alta qualità della serie reboot

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dal 9 all’11 Agosto si è tenuto ad Anaheim, in California, il D23, ovvero la convention dedicata a tutte le novità dei franchise e dei progetti appartenenti a casa Walt Disney. In questa occasione è stato condiviso, a porte chiuse, undidelle prime tre stagioni prodotte da Netflix tra il 2015 e il 2018. Ilera stato, dunque, visionato solo dai “pochi fortunati” che avevano partecipato in diretta al D23. Da qualche giorno, però, ne è stata diffusa, su X, una versione in buonache ha fatto il giro del web. Dal video possiamo vedere il ritorno deldi Charlie Cox assieme all’immancabile duo composto dalla giornalista Karen Peige e dall’avvocato Foggy Nelson, precedentemente eliminati dalla, poi rintrodotti.