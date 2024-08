Cosa facciamo ora io e Belen Finalmente Stefano De Martino l’ha detto | la verità

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) PerDele scorse ore sono state importantissime per chiarire i vari aspetti della sua vita. Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Affari Tuoi, che condurrà da settembre su Rai1 al posto di Amadeus, ma l’occasione è stata propizia per soffermarsianche sul rapporto conRodriguez. Infatti, ha svelato tutta lasu di loro. Sono state tante le voci circolate sul loro conto, ma oraDeha chiarito quale sia il rapporto cone se hanno dei contatti particolari. Nel corso della conversazione coi giornalisti, ha anche rivelato di essere stato contattato da Amadeus, Maria De Filippi e Antonella Clerici, che gli hanno dato consigli utili e lo hanno spronato in vista della nuova esperienza televisiva. Leggi anche: “È tornata con l’ex”.