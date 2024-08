Cesena una notte da incorniciare | Kargbo e Adamo il Catanzaro ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Ilbatte ile si piazza alle spalle delle capolista Reggiana e Juve Stabia, vincendo la seconda consecutiva al Manuzzi. C’è da cancellare il ricordo della sconfitta di Reggio Emilia, maturata dopo una prestazione molto positiva. E’ anche il match degli ex bianconeri, a cominciare dal tecnico Fabio Caserta e Pittarello in campo oltre a Turicchia, Krajnc e Buso in panchina. In aggiunta c’è l’arbitro Collu che aveva diretto il playoff col Lecco finito come sappiamo. La buona notizia? Prestia è praticamente ristabilito e Mignani se l’è portato in panca, mentre Saber e Van Hooijdonk sono in infermeria.subito in campo, stavolta è Ceesay a sedersi in panca, per il resto è ilvisto in Emilia. Premiato in apertura Cristian Shpendi quale miglior marcatore in serie C della stagione scorsa (20 in campionato).