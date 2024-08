Caccia russi esportati da New Delhi? Ecco cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Secondo media indiani, la compagnia statale Hindustan aeronautics avrebbe cominciato a intrattenere trattative con laa per la produzione congiunta delSu-30, dedito all’export. Lo sviluppo, ancorché ora solo ipotetico, avrebbe importanti implicazioni commerciali per entrambi i Paesi e, ancor più, conseguenze diplomatiche di primaria importanza. Il Su-30 è unda superiorità aerea di generazione 4+ (più avanzato dell’F-16, leggermente meno dell’Eurofighter Typhoon), entrato in servizio in Unione sovietica nel 1984 (come Su-27) come uno dei velivoli più avanzati al mondo. Dato il collasso dell’U, fu solo grazie agli ordini cinesi ed indiani che l’aereo entrò in produzione seriale, seppur in varianti specificatamente pensate per i due giganti asiatici.