Al-Ahli rilancia per Osimhen | 100 milioni al Napoli si attende la risposta del bomber

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’cnon molla Victore prepara un’offerta monstre per il. Il club saudita è pronto a sborsare quasi 100per ilnigeriano. La decisione ora spetta al giocatore. Ilsi trova di fronte a una proposta che potrebbe cambiare il futuro di Victor. L’Al-è determinato a portare ilnigeriano in Arabia Saudita e sta per mettere sul piatto un’offerta difficile da rifiutare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la situazione è in rapida evoluzione: “L’Al-insiste ed è pronto a mettere sul piatto ufficialmente un’offerta di poco inferiore ai 100di euro da recapitare alper Victor.” Tuttavia, la decisione finale spetterà al giocatore. Il quotidiano sportivo aggiunge: “Ma per ora ha detto no all’Arabia. Adesso, con la nuova offerta, siladel