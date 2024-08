Acqua e limone | i suoi benefici si scoprono qui

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Bere il succo di undiluito nell’è una pratica raccomandabile per mantenere l’organismo in salute. Il, infatti, vanta numerosiper la salute conosciuti fin dall’antichità. Tra le sue virtù, migliora la digestione poiché i limoni sono ricchi di vitamine e di sali minerali che aiutano a espellere le tossine accumulatesi nel tratto digerente. Bere regolarmenteconpuò aiutare ad abbassare l’acidità generale del corpo, compreso l’acido urico nelle articolazioni, una delle principali cause di dolore e infiammazione. Questa bevanda stimola anche il sistema immunitario poiché i limoni sono ricchi di Vitamina C, alleato ideale contro il raffreddore. Inoltre, contengono potassio che stimola la funzionalità del cervello e aiuta a ridurre la pressione sanguigna.