A un passo dalla verità | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A un: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Questa sera, mercoledì 28 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda A un(La traque),giallo diretto da Yves Rénier con François-Xavier Demaison, Mélanie Bernier e Isabelle Gelinas. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il 26 giugno 2003, Michel Fourniret viene arrestato per tentato rapimento di minore. Rischia, nella migliore delle ipotesi, solo qualche mese di prigione. Tuttavia, la polizia è convinta di avere a che fare con un serial killer, anche se non sono in possesso di prove. Fourniret non ammette nulla, non si scompone. Se c’è una persona che puòla, però, è moglie Monique Olivier.