VIDEO – Verona-Juventus 0-3 Serie A | gol e highlights della partita

Verona-Juventus 0-3 nel posticipo della seconda giornata di Serie A. La Juventus bissa il successo dell'esordio ed è l'unica a farlo, rimanendo così già da sola in classifica a punteggio pieno al primo posto. Il Verona non ripete la prestazione della prima giornata contro il Napoli, commettendo diversi errori. Uno di questi, di Ondrej Duda, fa partire centralmente Kenan Yildiz per l'assist a Dusan Vlahovic che non perdona davanti al portiere. La grande sorpresa è però il gol del raddoppio: crossa Samuel Mbangula, già a segno col Como, segna di testa Nicolò Savona all'esordio da titolare. Un altro gol di giocatori provenienti dalla formazione Next Gen