Via Lattea un oggetto misterioso sfreccia nella nostra galassia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 27 agosto 2024) Negli ultimi giorni, una nuova scoperta astronomica nelle Viaha catturato l’attenzione della comunità scientifica. Gli scienziati hanno individuato un, in grado di viaggiare alla velocità di 1,6 milioni di chilometri all’ora. Questa scoperta ha sollevato molte domande e curiosità, poiché gli astronomi non sono ancora in grado di determinare con precisione di cosa si tratti. EnigmaViaIl nome tecnico dell’è CWISE J124909.08+362116.0. I media lo hanno già ribattezzato come “ilviaggiatore cosmico” della Via. Scoperto grazie a un’osservazione di un team di astronomi internazionali, l’si trova a circa 25mila anni luce dalla Terra e ha una massa stimata 25mila volte superiore a quella del nostro pianeta.