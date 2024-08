Tvda domani transizione nuovo digitale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 27 agosto 2024) 20.22 Al via dalaverso ilterrestre, con standard di trasmissione DVB-T2, Non occorre cambiare antenna o modificare l'impianto TV.Solo per i televisori acquistati prima del 22/12/2018 sarà necessario un decoder.Ilstandard del segnale televisivo delterreste sarà fruibile sui canali Rai Storia,Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual, mentre i canali Rai 1 HD,Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale,Rai 4HD, Rai News 24 HD, Rai Premium HD saranno diffusi in alta definizione in DVB-T2