Travolta e uccisa mentre va al lavoro Alcol nel sangue dell’automobilista | sei volte oltre i limiti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) All’indomani del tragico schianto che, all’alba di domenica, ha spezzato la vita di Laura Chiricuta, 46 anni, la dinamica dell’incidente è confermata: la donna stava percorrendo via Buonarroti, a Viareggio, verso Lido di Camaiore, per andare al. All’incrocio con via Leonardo, un’auto guidata da A.C, un 28enne di Poggibonsi residente a Empoli, molto conosciuto nel mondo del calcio, ha bucato lo stop e l’ha centrata in pieno. Il guidatore è stato subito sottoposto all’test, da cui è emerso un tasso di ben seiil limite consentito. Il ragazzo al momento si trova in libertà: non essendoci il pericolo di una reiterazione del reato né di fuga. Confermata anche l’identificazione di un’altra persona all’interno dell’autoal conducente. I testimoni, nei concitati momenti successivi all’incidente, hanno parlato di quattro occupanti del veicolo.