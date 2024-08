Scuola pronti per il rientro E per le prossime vacanze | ecco tutti i ponti dell’anno 2024 2025

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 agosto 2024) Iniziano gli studenti di Bolzano: saranno loro, giovedì 5 settembre, i primi a tornare a. Lunedì 9 toccherà ai colleghi del Trentino e poi a seguire a quelli del resto d’Italia: l’11 sarà la volta dei ragazzi di Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e il 12 settembre quelli di Campania, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Infine la campanella suonerà il 16 settembre per i coetanei di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana. Almeno in linea di massima, perché poi con l’autonomia è possibile che qualchedecida di anticipare, magari anche per recuperare giorni da giocarsi per i possibilidi quest’anno