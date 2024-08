Ronaldo padrone del suo club come Benzema | vuole Zidane all’Al Nassr

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024) Cristianosta diventando sempre più importante nel suo, l’Al, tanto da essere un consigliere d’eccellenza per la dirigenza (Ittihad).Secondo quanto riportato da Marca, vorrebbe convincere la società a prenderein panchina; lui che l’ha avutoallenatore al Real Madrid dal 2016 al 2018: Non è la prima volta che il nome di Zinedineviene collegato al calcio saudita. In questo caso è l’Al, la squadra di Cristiano, cheporre fine alle mediocri prestazioni, ricorrendo a un grande nome per la panchina. La dolorosa sconfitta subita contro l’Al Hilal in Supercoppa (4-1) ha causato incertezza nella dirigenza di una squadra creata per vincere tutto e che è lontana dalla situazione desiderata. L’attuale allenatore (Luis Castro) è messo in discussione.