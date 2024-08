Roma dal 27 agosto e fino al 15 settembre cambia la linea tramviaria | ecco come

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 agosto 2024), 272024- Continua la riqualificazione del deposito di Porta Maggiore che dovrà essere rivisitato per ospitare i nuovi tram da 33 metri. Da martedì 27al 15sono previste modifiche al servizio delle linee tramviarie.il servizio: Su tram la319 tra piazza Maggiore e piazza Thorvaldsen mantre su bus sarà in strada il servizio sostitutivo 3Nav tra piazza di Porta Maggiore e Trastevere. I bus della 3 Nav, provenienti da Porta Maggiore, transiteranno per via Merulana, via San Giovanni in Laterano, via dell’Amba Aradam, via derlla Navicella, via Claudia, via Celio Vibenna, via San Gregorio, viale Aventino e da qui normale percorsoa viale Trastevere. In senso inverso, da piazza del Colosseo i bus percorreranno via Labicana e viale Manzoni.