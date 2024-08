Real Madrid | Mbappé cerca il numero 9 che gli vada bene

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 27 agosto 2024) 2024-08-27 00:59:33 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: TA tutti nel mondo è chiaro che è il meglio che si sia mai visto Kylian Mbappe È stato con il parigino schierato sulla fascia sinistra e seminando il panico nelle difese avversarie. Nelle sue prime tre partite con la maglia delLo ha fatto nella posizione naturale delche porta sulla schiena, il 9. In nessuno dei tre si è visto il giocatore che tutti sanno essere il migliore del mondo. È una questione di posizione? Non è questa l’idea Carlo Ancelotti. “No, assolutamente no, è un attaccante spettacolare, molto veloce, si muovesenza palla, attacca la difesa, ha avuto tre o quattro occasioni. In quella posizione segnerà, come ha sempre segnato”. Non credo sia necessario che giochi a sinistra, al centro farà gol.