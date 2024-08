Rapina da 200mila euro in una gioielleria del centro di Firenze | tre arresti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Tre arrestati in carcere per unadadi preziosi a un gioielliere in pienostorico di, avvenuta il 30 aprile scorso. Il commerciante fu lasciato a terra nel negozio, legato e imbavagliato. Il colpo venne messo a segno di mattina in via de’ Neri, fra piazza della Signoria e piazza Santa Croce. Con le accuse di concorso inaggravata in concorso, sequestro di persona, e furto aggravato dei ciclomotori usati per arrivare e fuggire, sono finiti in carcere, in esecuzione di una misura cautelare firmata dal gip, i due presunti autori materiali della, un 35enne originario della provincia di Brindisi ed un fiorentino di 64 anni più il presunto basista, un 68enne anche lui del Brindisino, che avrebbe invece partecipato alla fase organizzativa alla pianificazione del colpo.