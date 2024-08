Pioltello Alexander Reyes investito e ucciso da un’auto | il pirata si presenta in caserma denunciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano, 27 agosto 2024 – C'era un ventitreenne ivoriano alla guida della Peugeot 208 bianca che la sera del 19 agosto ha travolto in via Cilea ail ventisettenne peruviano, poi deceduto per le ferite riportate nell'impatto. Il giovane di origine centrafricana si èto nei giorni scorsi inper spiegare che c'era lui al volante dell'auto presa a noleggio, sulla cui carrozzeria sono stati trovati segni compatibili con un impatto. L'autopsia La versione fornita dal ventitreenne, che è stato deferito all'autorità giudiziaria in attesa dei successivi sviluppi investigativi, dovrà ora trovare conferme nei risultati dell'autopsia sul cadavere di, che verrà effettuata nella giornata di giovedì 27 agosto.