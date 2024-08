Perché lo ius scholae è un’opportunità per l’Italia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 agosto 2024) L’apertura del dibattito sullo iusè una buona notizia per. I mutamenti nella struttura demografica del Paese impongono un adeguamento legislativo per evitare l’ossificazione di regole che non riflettono la realtà sociale. Gli eventi olimpici, infatti, hanno mostrato una società più diversificata di quanto alcune narrative vogliano far credere. Le simulazioni sui dati del ministero degli Interni suggeriscono che l’eventuale approvazione di una legge sullo iusinteresserebbe circa cinquecentosessantamila studenti in cinque anni (fonte: Tuttoscuola).