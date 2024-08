Paralimpiadi 2024 Mattarella ai Giochi | domani alla cerimonia d’apertura con l’Italia Team

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 27 agosto 2024) Parigi, 27 agosto– Grande attesa per l’arrivo a Parigi del Presidente della Repubblica Sergio, che sarà nella capitale francese, mercoledì 28 agosto, per supportare atlete e atleti azzurrivigilia dei XVIIParalimpici Parigi. Il primo appuntamento è in programma nella stessa giornata del 28 agosto, quando il Presidente della Repubblica assisteràdi apertura dei, con le 185 delegazioni presenti che, dalle 20 in poi, sfileranno negli Champs-Élysées e in Place de la Concorde. Nella mattina di giovedì 29 agosto, il Presidente della Repubblica incontrerà atlete e atleti e la Delegazione azzurra al Villaggio Paralimpico dove verrà accolto dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli. Nel corso della giornata assisterà anche ad alcune gare in programma.