Palacios-Inter oggi il giorno? Ultime questioni burocratiche – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 agosto 2024)può diventare anche ufficialmente un nuovo giocatore dell’. Possibile l’annuncio dell’acquisto del giovane difensore, ma Tuttosport evidenzia come ci sia un’ultima pendenza da sistemare. IL NUOVO ARRIVO – Tomasha svolto ieri le visite mediche con l’ed è pronto a diventare il prossimo acquisto. Forse anche l’ultimo della sessione estiva di calciomercato, se non dovessero esserci novità in attacco. Un colpo giovane, per dare il backup ad Alessandro Bastoni e completare la difesa che per qualche mese ancora non avrà l’infortunato Tajon Buchanan. Ma la trattativa, pur già definita, ha ancora una minima questione da sistemare.e il triangolo per l’: l’ultimo passaggio DA DEFINIRE – Come scrive Tuttosport, perché arrivi l’ufficialità serve ancora mettere a posto alcune