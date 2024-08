Osimhen vive lontano anni luce dal Napoli si allena in orari diversi rispetto alla squadra Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2024)dal, siin) Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Victorcolleziona rifiuti, non vuole il Chelsea e non ha voluto l’Al-Ahli, l’ipotesi Arsenal non è decollata efine la sua scelta è sempre stata il Psg. Negli ultimi giorni anche un po’ d’intermediari hanno provato a dare una scossasituazione, ma a regnare sovrano è ancora il caos. Osi è il grande caso di mercato dell’estate, non soltanto deldal progetto azzurro sin dal ritiro di Dimaro, siin, non è stato convocato per il Modena, l’Hellas e il Bologna e non ha giocato una sola amichevole estiva. E se proprio vogliamo dirla bene era convinto di non partecipareseconda parte della preparazione a Castel di Sangro.