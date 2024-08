Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024 | Wout van Aert va in fuga e vince gruppo a 5’31

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Si riparte dopo il giorno di riposo: la decimadella, la nona in linea, viene vinta dal belgavan, alfiere del Team Visma Lease a Bike, il quale va ine poi supera in uno sprint a due il transalpino Quentin Pacher (Groupama – FDJ). Terza piazza per lo spagnolo Marc Soler (UAE Team Emirates), che regola gli inseguitori a 2’01”,”. Di seguito l’completo della frazione odierna della, con il primo posto del belgavan, che consolida la leadership nella graduatoria a punti, mentre nella generale resta in testa l’australiano Ben O’Connor, che vanta sempre un margine di 3’53” sullo sloveno Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe). Terzo il rappresentante dell’Ecuador Richard Carapaz, a 4’32”.