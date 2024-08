Omicidio Sharon c’è un buco di tre ore dopo il delitto | il compagno Ruocco svegliato alle 3 50 di notte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Bergamo – Il papà diVerzeni, Bruno, difende il fidanzato della figlia dai sospetti. “Siamo sicuri che non sia lui l’assassino, è stato qualcuno che non la conosceva così bene”, spiega, negando poi presunti attriti nella coppia. Lo stesso Sergio, che da un mese vive nella casa dei genitori dia Bottanuco, parla di “una persona che noi non conosciamo”. L’alibi delha retto e l’idraulico 37 enne, ascoltato e convocato più volte dai carabinieri, coordinati dal pm di Bergamo Emanuele Marchisio, non è indagato. La famiglia Verzeni e Sergioinsieme nella stessa casa e uniti contro i sospetti: “È come un figlio, non può aver ucciso” La casa della coppia in via Merelli a Terno d’Isola dista appena 650 metri dal luogo del, all’altezza del civico 32 di via Castegnate.