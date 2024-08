Naufragio Bayesian l’inchiesta si allarga E si pensa al recupero del relitto | Nel serbatoio 18mila litri di carburante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Sidalla procura di Termini Imerese suldel velieroaffondato una settimana fa davanti alla costa di Porticello (Palermo) mentre nella zona imperversava una violenta tromba d’aria. Oltre al comandate neozelandese James Cutfield – indagato per, omicidio plurimo e lesioni colposi e sentito due volte dagli inquirenti – altri componenti dell’equipaggio potrebbero ricevere avvisi di garanzia: primo tra tutti il primo ufficiale e comandante in seconda olandese Tijs Koopman, tanto che sarebbero già stati notificati altri atti. L’iscrizione nel registro degli indagati è propedeutica al conferimento degli incarichi della Procura per le autopsie sui cadaveri delle sette vittime, che saranno eseguite dagli esperti dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo non appena i magistrati daranno il via libera.