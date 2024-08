Meloni rientra a Chigi dopo le ferie e ironizza | Sono ricomparsa richiamate tutte le unità Estate difficile? Per altri io fortunata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) “Eccomi qua,lea Palazzo“. Così la presidente del Consiglio Giorgiaesordisce in un video pubblicato sui social dal rientro dalle. Con ironia, la premier risponde a chi ha “criticato” le sue vacanze: “? Le estati difficiliquelle di, di chi ad esempio le vacanze non ha potuto farle – ha detto la premier, sottolineando di essersi riposata e di aver ricaricato le batterie e di essereper questo – Farò buon uso dell’energia messa da parte in questi giorni.pronta a proseguire il mio lavoro con maggiore determinazione”. L'articolole: “le? Per, io” proviene da Il Fatto Quotidiano.