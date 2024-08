Lutto nel mondo dello spettacolo è scomparso il chirurgo estetico dei vip | ecco chi era

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 27 agosto 2024) Ildei Vip, Marco Gasparotti, è venuto a mancare nelle scorse ore: l’annuncio sconvolge il. Cosa è successo? Gasparotti,famossismo in Itali e all’estero, è conosciuto per esser stato uno dei chirurghi a cui i Vip hanno affidato i loro ritocchini estetici. Il medico è morto ieri e dal profilo Instagram dei suoi studi è arrivato il triste annuncio. La pagina @gruppogasparotti, infatti, condividendo una foto del, ha scritto: “È stato non solo unplastico di straordinario talento ma anche un mentore, un amico e una fonte di ispirazione per tutti noi”. Il messaggio ha sconvolto ile tutte le persone che si sono affidate al noto. Fra i commenti di condoglianze, anche i nomi di Gemma Galgani, Tina Cipollari, Serena Grandi e molti altri Vip.