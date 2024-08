Lavori infiniti il cinema non apre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Salta l’avvio della nuova stagione del Cineteatro Peppino Impastato a causa del ritardo dei. La società appaltatrice non ha recuperato il gap accumulato in questi mesi. Il cantiere doveva essere chiuso a metà marzo, ma in quella data l’azienda che si è aggiudicata l’appalto da 700mila euro aveva eseguito solo il 5% degli interventi previsti dal contratto. Nonostante gli annunci del Comune sulla fine del cantiere a giugno, a oggi le operazioni di restyling sono ancora in corso e non termineranno in tempo per l’inizio della nuova stagionetografica. "Non abbiamo mai nascosto le criticità reali, ma ricordo anche il fallimento di tantiaffidati dalla passata amministrazione. Cito il mausoleo, ormai tale, dell’ex area feste, i mancatidi sistemazione della scuola Pascoli, Villa Citterio - commenta l’assessore aipubblici Loredana Verzino -.