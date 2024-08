L’addio del bomber Ciccio Caputo saluta dopo sette anni Gioie salvezze e dolori sempre a suon di gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)aver indossato per la prima volta la maglia dell’Empoli, era il 26 agosto 2017 in occasione della prima giornata di Serie B contro la Ternana,il mondo azzurro. Cinque stagioni, intervallate dalle esperienze al Sassuolo e alla Samp, con 124 presenze complessive impreziosite da 52 reti e 13 assist è ormai giunta al capolinea l’avventura delpugliese con il club azzurro. Nonostante una buona preparazione, in cui sembrava anche in ottime condizioniil problema alla caviglia che lo ha tormentato lo scorso anno, il 37enne attaccante non è più al centro del progetto (domenica non è stato convocato) e questo ha portato alla rescissione ufficiale del contratto, che sarebbe scaduto il prossimo anno.