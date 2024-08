La Juventus prepara la nuova stagione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 27 agosto 2024) La, il club più titolato in Italia, sta vivendo un momento di grandi cambiamenti. Nella scorsala società ha visto l’arrivo di un nuovo managing director, Cristiano Giuntoli, che ha il compito di impostare un nuovo ciclo, dopo che negli ultimi anni a mancare sono stati i risultati. Ora i bianconeri si apprestano a iniziare la2024-2025 con il nuovo allenatore Thiago Motta e una squadra rinforzata per puntare in alto. La2023-2024 dellaIl campionato 2023-2024 si è concluso con la terza posizione in classifica per la, che ha garantito l’accesso diretto alla Champions League, ma ovviamente le ambizioni del club sono ben superiori. Decisamente male è andata in Europa, e non a causa del calcio giocato, ma a causa della penalizzazione definitiva di 10 punti legata al caso plusvalenze.