Kate Winslet protagonista di The Spot serie Hulu scritta da Ed Solomon

(Di martedì 27 agosto 2024)di Theda Edè pronta a recitare in una nuovadello sceneggiatore Ede A24 dal titolo “The“. La sinossi ufficiale recita: “Quando una chirurga di successo () e suo marito insegnante iniziano a sospettare che lei possa essere responsabile della morte di un bambino, vittima di un incidente stradale, la loro ricerca della verità si trasforma in una rete di crescenti sospetti e oscuri segreti, mettendo alla prova la loro determinazione e la loro relazione mentre affrontano la possibilità di sensi di colpa nascosti e tradimenti”.è sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner di “The“.sarà produttore esecutivo oltre a recitare sotto la sua bandiera Juggle Productions. A24 è lo studio principale in co-produzione con 20th Television.