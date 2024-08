Juve Motta vince ancora con i giovani | Sono forti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Torino, 27 agosto 2024 –da sola in testa alla classifica. Unica a punteggio pieno dopo 180 minuti. Certo,solo due giornate, è presto, ma il cambio di rotta impresso da Thiagoè tangibile. E con una rosaincompleta per via del mercato il nuovo allenatore non ha lesinato, a differenza del predecessore, a lanciare i. Mbangula contro il Como, Savona a Verona, in una partita già delicata vista la forza espressa dagli scaligeri contro il Napoli. Fiducia ampiamente ripagata perchéè questo: lancia, gli entra nella testa e li fa rendere al meglio, li cresce, li sviluppa calcisticamente. In attesa dei rinforzi veri, che entreranno e saranno decisivi, ma senza dimenticare le tante competizioni da giocare e l’apporto che la Next Gen può dare. Insomma, miglior avvio non poteva esserci.